A Milano ancora clima tropicale, tendenza a peggioramento con temporali questa notte e parte di domani. Non sono da escludere nubifragi e grandine anche in città. Successivamente miglioramento, instabilità con il rischio di altri temporali, ma con temperatura in aumento. Persisteranno, di nuovo, temperature sopra la media.

Mercoledì 17 agosto: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 22°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 18: molto nuvoloso con temporali.

Temperatura da 20°C a 24°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 19: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 20: sereno.

Temperatura da 19°C a 32°C

Domenica 21: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 32°C

Lunedì 22: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Martedì 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 24: molto nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 30°C

Giovedì 25: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 32°C

Venerdì 26: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 70%