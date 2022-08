Il meteo su Milano sarà ancora soleggiato. Non è da escludere nella giornata di lunedì qualche sporadico addensamento probabilmente associato a temporali vaganti in pianura. La temperatura si manterrà sopra la media ancora per qualche giorno, aumentando però per Ferragosto.

Lunedì 8: poco nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Pioggia possibile 4 mm. Temperatura da 21°C a 29°C.

Martedì 9: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 31°C.

Mercoledì 10: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 30°C.

Giovedì 11: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 30°C.

Venerdì 12: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 33°C.

Sabato 13: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 32°C.

Domenica 14: sereno. Temperatura da 21°C a 36°C.

Lunedì 15: quasi sereno. Temperatura da 22°C a 37°C.

Martedì 16: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Pioggia possibile 2 mm. Temperatura da 23°C a 35°C.