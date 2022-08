Temperature decisamente meno elevate per Milano, per altro ci sarà la prospettiva di temporali sparsi, i quali, soprattutto mercoledì potrebbero assumere forte intensità anche in città. Il tutto in un contesto che in questa fase assumerà somiglianze con il clima tropicale.

Domenica 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 29°C

Lunedì 15: nubi sparse con piovaschi.

Temperatura da 21°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Martedì 16: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Mercoledì 17: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 21°C a 26°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 18: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 18°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 19: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 20: sereno.

Temperatura da 19°C a 31°C

Domenica 21: nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 31°C

Lunedì 22: molto nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%