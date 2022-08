Il meteo su Firenze sarà caratterizzato da bel tempo e caldo imponente. La temperatura potrebbe diminuire lievemente tra domenica e sino martedì. Per poi aumentare di nuovo. Purtroppo, la realtà è che a Firenze fan caldo impressionante, in città si stanno registrando molto spesso 40 °C durante il giorno. E le notti sono roventi, difficilmente si scenda sotto la soglia di 25 °C. All’orizzonte non si intravedono cambiamenti drastici, anche se verso Ferragosto forse qualcosa potrebbe alterare il perenne bel tempo.

Sabato 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Domenica 7: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti.

Temperatura da 25°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Lunedì 8: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Martedì 9: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Mercoledì 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Giovedì 11: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Venerdì 12: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4500 metri.

Sabato 13: sereno.

Temperatura da 21°C a 40°C.

Zero Termico: circa 4800 metri.

Domenica 14: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 39°C.

Zero Termico: circa 4700 metri.