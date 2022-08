A Bologna sono attese condizioni meteo di domenica piuttosto soleggiate, mentre i giorni Ferragosto si potrebbe verificare qualche addensamento con il rischio eventuale di temporale pomeridiano serale. E giorni successivi si manifesteranno condizioni di modesta instabilità atmosferica che potrebbero dar luogo a qualche temporale pomeridiano, in un contesto di bel tempo e temperature estive. In merito la temperatura, questa non sarà più elevatissima come nei giorni precedenti.

Domenica 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 17°C a 34°C

Lunedì 15: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Martedì 16: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 17: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 36°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 18: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 19: nubi sparse con piovaschi.

Temperatura da 18°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 20: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 18°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Domenica 21: nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 30°C

Lunedì 22: coperto con pioviggine.

Temperatura da 18°C a 23°C

Possibilità di precipitazioni 70%