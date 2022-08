In prevalenza a Bologna tempo soleggiato, con le temperature che tenderanno ad aumentare probabilmente nel finire della settimana. Non è da escludere qualche occasionale temporale sporadico. In una visione d’insieme farà decisamente molto più caldo rispetto a come dovrebbe avvenire in questo periodo dell’anno.

Lunedì 22 agosto: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 32°C

Martedì 23: sereno.

Temperatura da 18°C a 31°C

Mercoledì 24: quasi sereno.

Temperatura da 18°C a 31°C

Giovedì 25: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 32°C

Venerdì 26: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 27: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 20°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Domenica 28: nubi sparse.

Temperatura da 20°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Lunedì 29: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 35°C

Martedì 30: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 37°C

Mercoledì 31: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 36°C

Possibilità di precipitazioni 60%