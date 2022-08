L’appuntamento con le stelle cadenti estive d’Agosto è per molti imperdibile. Il 10 Agosto è San Lorenzo, una notte tanto attesa per affidare i desideri più intimi di ciascuno al momento in cui si vede cadere una stella dal cielo. La magia si ripropone di anno in anno, tra fenomeno scientifico e credenze popolari.

La tradizionale caduta di stelle cadenti in questo periodo si verifica poiché la Terra attraversa la nube di polveri lasciate lungo la sua orbita dalla cometa Swift Tuttle. Non appena un frammento di queste polveri entra nella nostra atmosfera si brucia, dando pertanto luogo allo spettacolo luminoso di una veloce scia.

Questo sciame luminoso è noto anche con il nome di Perseidi, poiché la pioggia di meteore sembra cadere da punto del cielo (denominato radiante) collocato nella costellazione di Perseo. Va anzitutto evidenziato che il fenomeno delle stelle cadenti raggiunge in realtà il picco nella notte tra il 12 ed il 13 Agosto.

Luna piena a far da guastafeste

In condizioni di visibilità perfetta, si possono osservare fino a 100 meteore all’ora. Lo spettacolo quest’anno sarà però parzialmente compromesso dalla presenza della Luna piena, la cui luminosità sarà un fattore di disturbo. La massima intensità delle Lacrime di San Lorenzo coinciderà infatti con il plenilunio.

Per aggirare il problema, può essere allora indicato attendere la parte finale della notte, per osservare il cielo. Questo è tra l’altro il momento migliore non solo per via del tramonto della Luna, ma proprio perché nelle ore in prossimità dell’alba si assiste ad un picco.

La montagna è sicuramente il posto perfetto per scrutare il cielo e immortalare le stelle cadenti che lasciano la loro scia tra le vette. In questo San Lorenzo il beneficio di recarsi in un luogo buio sarà però parzialmente annullato dalla presenza della Luna piena.

In molti luoghi di montagna delle nostre Alpi non mancano le iniziative e gli eventi in programma per ammirare il cielo in un’atmosfera assolutamente speciale. Gli eventi dedicati a Luna e Stelle sono numerosi in tutta l’Estate e non riguardano solo lo spettacolo delle meteore di San Lorenzo.