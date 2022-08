Maxi rogo rifiuti a Sassari, inchiesta per incendio doloso. Il grosso incendio che per giorni ha bruciato un maxi deposito di rifiuti, ha preoccupato il Nord Ovest della Sardegna, ed in particolare Sassari, in quanto il tipico vento di nord ovest ne ha sospinto le sostanze inquinanti.

Un fumo nero e denso che è stato fotografato anche dai satelliti. Vari si chiedono che cos’abbiano respirato oltre 100 mila abitanti della zona.

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Sassari, su disposizione della Procura, hanno posto sotto sequestro lo stabilimento nella zona industriale di Truncu Reale andato a fuoco.