Nel profondo del deserto di Atacama, in Cile, si stanno formando nuove dune, ma non di sabbia, ma di vestiti invenduti dell’anno scorso provenienti da tutto il Mondo.

I rifiuti di vestiario sono accatastati sopra altri abiti dell’anno precedente non acquistati. Gli indumenti sono solitamente pieni di tossine e coloranti che non si biodegradano, e andrebbero smaltiti diversamente. Il risultato è un disastro ambientale che è stato in gran parte trascurato fino ad ora.