Possiamo comprendere meglio la forza di Coriolis immaginando che qualcuno seduto al centro di una giostra in movimento lanci una palla a un’altra persona seduta in un punto sul bordo della giostra. Prima che la palla lo raggiunga, la persona sul bordo si sarà spostata.

L’impressione che questa persona ne ricaverà è che la palla abbia curvato lontano da lei. Allo stesso modo, sul nostro pianeta, gli oggetti che si muovono liberamente sembreranno avere una traiettoria curva. Il risultato e che gli oggetti, inclusi i sistemi atmosferici, girano verso destra nell’emisfero settentrionale e verso sinistra in quello meridionale.

La forza di Coriolis influenza pesantemente il grande sistema delle correnti atmosferiche.

Sulla Terra un qualsiasi oggetto che si muove da nord a sud sembrerà virare a destra nell’emisfero nord, a sinistra nell’emisfero sud. Ci sono due ragioni per questo fenomeno:

la Terra ruota verso est;

la velocità e la direzione relative di un punto sulla Terra sono una funzione della latitudine. Ad esempio, se dovessimo sparare una palla da un cannone verso nord da un punto sull’equatore, la palla atterrerebbe a est del suo percorso verso nord. Mentre nell’emisfero sud sarebbe l’opposto, ovvero verso ovest.

La forza di Coriolis agisce in atmosfera e nelle grandi masse marine. Inoltre, nell’emisfero settentrionale la bassa pressione ruota in senso antiorario e l’alta pressione ruota in senso orario. Nell’emisfero australe le basse pressioni ruotano in senso orario e le alte pressioni in senso antiorario.