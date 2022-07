Dopo la tragedia avvenuta alcuni giorni fa alla Marmolada, fa impressione quel che è accaduto sulle montagne del Kirgizistan, ripreso in tempo reale da uno degli escursionisti che si trovavano sull’area. Fortunatamente in questo caso c’è stato il lieto fine e nessuno è rimasto vittima.

Il gruppo di escursionisti si trovava in cammino, lo scorso venerdì 8 Luglio, lungo un percorso del passo di Dzhuuku, nella regione Issyk-Kul, quando un’ampia parte del ghiaccaio si è rovinosamente staccato precipitando a valle e causando una valanga estesa d’enormi proporzioni.

Il filmato mostra la valanga venir giù rapidissima in pochissimi secondi, accompagnata da un rumore assordante, fino a raggiungere il punto rialzato dove si trovava l’escursionista britannico Harry Shimmin. La nube di ghiaccio e neve lo ha travolto e di colpo si è fatto buio, come evidenziano gli ultimi istanti del video.

L’escursionista ha avuto modo di mettersi al sicuro, senza rimanere travolto dalla neve e dai detriti, anche se ha corso un grosso rischio. Anche gli altri membri del gruppo, che si trovano pochi metri a distanza, non sono stati travolti.

Questa maxi valanga sembra essere inevitabilmente da ricondurre ai cambiamenti climatici, che non certo non risparmiano nemmeno il comparto dell’Asia centrale. Il ghiacciaio è collassato in parte per via delle elevate temperature.