Una casa è stata spazzata via da venti di uragano a Xingcheng in Cina. L’abitazione in legno è stata sollevata dalle raffiche di vento che superavano i 150 km orari all’arrivo di un violento temporale. In Cina si manifestano temporali di violenza inaudita, e solo di recente possiamo osservarli con documentazione video e foto.