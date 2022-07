A Sergiev Posad, un violento temporale accompagnato da fortissimi venti, ha spostato un furgone in movimento che si è schiantato contro un’auto in sosta. Il vento ha staccato parte del furgone che ha quasi colpito un passante. Anche in Russia è stagione di temporali, ma anche di notevoli scontri di differenti masse d’aria, e questi generano fenomeni meteo estremi. Anche Mosca è stata investita da un furioso temporale che ha causato danni.