In questi giorni di caldo rovente tanti vorrebbero vivere un clima decisamente meno caldo. E c’è già chi punta all’inverno, dove di certo non si patisce la gran calura di questa estate 2022. Nell’Emisfero sud è pieno inverno, e in alcune lande si verificano ondate di freddo, ma non ovunque fa freddo, e anzi prevale l’anomalia verso il caldo con temperature che soprattutto in Sud America stanno raggiungendo nel Brasile meridionale valori da record.

A bassa quota nel sud dell’Argentina, invece ci sono forti nevicate. Questa che vediamo e appena venuta in Patagonia, in una splendida località turistica chiamata San Carlos de Bariloche.