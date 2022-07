Un grosso albero è caduto nel pomeriggio di lunedì, durante un temporale nella città di Cremona. Come è possibile osservare dal video, albero si abbatte su un’auto che transitava.

Sono numerosi danni causati dal vento che ha superato i 100 km/h in città, dovuti non tanto una tromba d’aria come erroneamente riportato da numerosi utenti nei social da vari giornali, bensì si è trattato del vento derivante dalle raffiche del temporale chiamato downburst.