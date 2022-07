Nell’immensità della Cina, nella stagione estiva si registrano le maggiori piogge dell’anno. E nelle aree costiere e quelle meridionali, la quantità di pioggia è causa di alluvioni ricorrenti. Estremamente note sono le alluvioni del grande fiume Giallo.

Nel video vediamo gli effetti di piogge torrenziali improvvise. L’autista, ipotizziamo un SUV, è stato alquanto imprudente nel transitare in una strada inondata. Durante il percorso l’auto, non essendo a tenuta stagna, si allaga con gli occupanti all’interno. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma è un esempio da non seguire.