Una forte pioggia ha colpito Fujairah, una città degli Emirati Arabi Uniti. Molte zone della città sono state allagate. Ci troviamo in un’area dove le piogge annuali sono minime, e sovente viene utilizzata la semina delle nubi per far piovere.

Negli ultimi anni sono aumentati gli eventi meteo estremi naturali, con alluvioni lampo in tutta quell’area desertica. Attualmente ci sono forti nubifragi in varie città del Mar Rosso.