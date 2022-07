Nelle stagioni balneari c’è un aumento considerevole degli attacchi di squalo ai bagnanti. Per fortuna nel Mar Mediterraneo questo succede abbastanza raramente, ma tuttavia il pericolo di un attacco non è da escludere. Ne sa qualcosa l’uomo che fa a maggio fu attaccato da uno squalo in Puglia.

Le immagini video che vi proponiamo sono piuttosto drammatiche, e non sono indicate a un pubblico sensibile. Vediamo un uomo che dopo essersi calato in acqua viene attaccato da uno squalo.

Le ferite che riporta purtroppo sono mortali. Mostriamo questo video perché in ottica ambientale. Di certo molti penseranno che potremmo fare a meno di questi mostri divora uomini.

E soprattutto coloro che si recano in aree tropicali è opportuno sempre essere vigili sul rischio che presenze indesiderate possano apparire all’improvviso.