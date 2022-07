Il booster, cioè la parte con i propulsori che hanno portato in orbita il razzo cinese Long March, è caduto in una zona nei pressi della città costiera di Bintulu, in Malaysia, alle 19:51 italiane. Lo hanno confermato gli Stati Uniti e la Cina. La traiettoria del frammento è passata sopra l’est asiatico, ed in Malesia ha offerto un incredibile spettacolo nei cieli del Borneo. Ma quanto avvenuto non va affatto bene. I satelliti cinesi, ormai numerosi in atmosfera, potrebbero rientrare nel futuro verso la Terra, in modo non controllato come questo, mettendo a rischio l’incolumità delle persone.