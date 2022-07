La grave ondata di calore che imperversa su ampie aree d’Italia, associata ad una siccità che ha pochi paragoni con il passato, soprattutto con gli incendi sta mettendo a rischio di sopravvivenza numerose specie animali.

Gli uccelli non trovano acqua da bere, lasciate una ciottola in bella vista nei balconi. Ponetela in sicurezza onde evitare incidenti, però.

Nelle campagne e nei boschi, l’acqua superficiale sta mancando. E poi specie dove sono scoppiati incendi gli animali stanno morendo.

Questo video che abbiamo trovato su Facebook, pubblicato dal signor Eusebio Pazos Gullón mostra un gesto ammirevole, di umanità. Non è avvenuto in Italia, ma ci aguriamo che di fronte a scene simili, anche da noi si intervenga per salvare gli animali.

In Italia, soprattutto la zona tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia continua ad essere interessata da gravissimi incendi. È un territorio ricco di vegetazione e specie animali che vivono tra ampi spazi, ma sono sopraggiunti gli incendi, e molti animali sono morti di stenti o addirittura bruciati dal fuoco.