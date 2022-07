Più di 6.000 residenti nello stato americano della California hanno ricevuto l’ordine di evacuare dalle loro case per un incendio su larga scala vicino allo Yosemite National Park. Per l’estinzione dell’incendio sono stati coinvolti oltre 400 vigili del fuoco, aerei, elicotteri e bulldozer. L’area dell’incendio supera già i 26 chilometri quadrati. E’ l’ennesimo disastro naturale che avviene in California, afflitta dalle peggiore siccità di centinaia anni.