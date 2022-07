Articolo in aggiornamento

Abbiamo analizzato dell’ultimo aggiornamento delle proiezioni del Centro Meteo Europeo. La nostra analisi è indirizza ad individuare, principalmente, quando potrebbe tornare la pioggia in Italia, o parte di essa, e attenuare la siccità.

Innanzitutto, con l’osservazione delle proiezioni che vanno più avanti nel tempo, al fine di individuare possibili scenari con prospettive di caldo decisamente più sopportabile, quantomeno con temperature nella media. Le proiezioni Centro Meteo Europeo sostengono la tesi di anomalie termiche per tutto il periodo di previsione. Ciò è da intendere come valore medio. Il tutto potrebbe essere accompagnato da ondate di calore. Però, sembrerebbe che nel corso della prima decade di agosto si potrebbe avere una stagione estiva con temperature meno elevate.

In uno scenario distante dei giorni d’oggi, quindi da confermare, le proiezioni del Centro Meteo Europeo che emettono proiezioni valide fino a 46 giorni, scorgono non solo un calo della temperatura, ma anche la possibilità del ritorno delle piogge.

Piogge che potrebbero cadere principalmente intense nelle regioni alpine e prealpine, le aree appenniniche e quelle adriatiche. Per estendersi anche su gran parte del Nord Italia, comprese le pianure.

Tale prospettiva darebbe un urto al cambiamento della situazione di siccità. Ma le temperature eccessivamente elevate del periodo precedente aggraveranno l’intensità della siccità con disidratazione dei terrenti, e maggiori danni alle colture. L’evento meteo in atto, compreso anche il caldo previsto, ridurrà la disponibilità di acqua.

Tuttavia, in questa situazione piuttosto grave, la parola fine, potrebbe esserci, ma non in Agosto, direi con Settembre. Le piogge alpine, seppur copiose, farebbero affluire però acqua verso i corsi d’acqua, mentre per le falde acquifere sono necessari tempo molto lunghi. Differente sarebbe quello di avere piogge abbondanti in Pianura, ma il Centro Meteo Europeo propone deficit pluviometrico in tutto il Centro Nord Italia, sino a fine Agosto.

L’Italia non è priva di risorse idriche, anche se ci sono i cambiamenti climatici tornerà a piovere, questo è solo un ciclo che secondo gli scienziati americani è causato dal lungo protrarsi di La Niña.

In Oceano Atlantico il ciclone Islanda viene visto dai modelli matematici, attivo entro metà Agosto, e questa è un’ottima notizia, come auspicio per avere piogge autunnali. Inoltre, le previsioni stagionali individuano una notevole ingerenza delle calde acque del Mar Mediterraneo, con lo sviluppo di basse pressioni e piogge anche più intense della media da Settembre.

Come detto più volte, le proiezioni a lungo termine andranno confermate, e lo sblocco dell’anomalia climatica potrebbe avvenire ben prima di quanto visto dalle prospettive meteo climatiche dei modelli matematici.