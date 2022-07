Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare conferma l’ondata di caldo sull’Italia. Potrete seguire la versione originale sul sito web dell’Aeronautica Militare.

Nella lettura del bollettino meteo dell’Aeronautica Militare osserviamo la possibilità di pioggia nelle regioni settentrionali nella media. Questa parte del Paese detiene le maggiori precipitazioni d’Italia durante il mese di agosto.

Per altro, tutta Italia potrebbe avere precipitazioni nella media stagionale. Però, si invita a tener in considerazione che queste sono previsioni climatiche, e non di certo puntuali o bollettini meteo. Perciò andranno confermate con previsioni meteo quotidiane.

Consultando le previsioni a lungo termine del Centro Meteo Europeo (ECMWF) troviamo un’ampia conferma al bollettino meteo dell’Aeronautica Militare, anche se non essendo noi un organo ufficiale, abbiamo la possibilità di modellare le varie sfaccettature che emergono in tali modello matematici.

1 – 7 Agosto 2022

La prima settimana sarà con alta pressione soprattutto nelle regioni del Nord Italia e su parte del Centro. L’alta pressione dovrebbe interessare, però tutta l’Italia. Le precipitazioni dovrebbero mantenersi sotto la media del periodo in tutta Italia, mentre le temperature continueranno a permanere ovunque al di sopra dei valori normali.

8 – 14 Agosto 2022

Nella seconda settimana si riduce l’intensità dell’anticiclone, con una certa propensione ad avere una circolazione atmosferica favorevole all’instabilità atmosferica nel Nord e nelle regioni adriatiche. Ne deriverà una maggiore piovosità rispetto alle medie climatologiche sulle regioni centrali, mentre sul resto d’Italia le precipitazioni saranno in linea con la norma del periodo. Le temperature continueranno a mantenersi più o meno sopra la media del periodo, eccezion fatta per il versante centromeridionale adriatico, dove invece torneranno ai valori tipici di questo periodo dell’anno.

15 – 21 Agosto 2022

Nella terza settimana di previsione potrebbero stabilirsi correnti più occidentali, ma senza particolari anomalie nel quadro precipitativo che sarebbero ancora in linea con le medie del periodo. Le temperature, invece, continueranno a mantenere valori oltre i range tipici su tutta Italia.

22 – 28 Agosto 2022

La quarta settimana di previsione potrebbe avere similitudini con il periodo precedente, con precipitazioni nella media. La temperatura continuerà a segnalare valori più elevati rispetto alla media del periodo.

A nostro giudizio anche l’Aeronautica Militare fa cenno ad un cambiamento della circolazione atmosferica, questo è tipico d’agosto e non vuol dire il fine estate. Viene chiamato rottura della stagione estiva. Ben differente saranno le conseguenze per la siccità, che invece persisteranno ancora per un po’ di tempo.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.