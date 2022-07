Il bollettino meteo con validità un mese diffuso che ogni settimana viene diffuso dall’Aeronautica Militare, annuncia un’evoluzione piuttosto articolata, dove tendenzialmente ci sarà per tutto il periodo una situazione ideale per temperature sopra la media. Anche se per la prima settimana di previsione le regioni centrali dovrebbero rimanere sulla media di riferimento, specialmente a questo punto aggiungiamo noi, quelle adriatiche, mentre su quelle tirreniche si farà sentire maggiormente il caldo. Temperature in aumento anche Sardegna.

Invece, Sud Italia la temperatura per parecchi giorni risulterebbe sotto la media, sempre secondo il bollettino mensile dell’Aeronautica Militare.

Il periodo che va invece dal 18 al 24 luglio vedrebbe temperature superiori alla media. Viene fatto cenno a un periodo piuttosto caldo, inoltre, le precipitazioni sono previste sotto la media.

Nel periodo 25-31 luglio viene prospettato un cedimento di forza dell’anticiclone, che consentirebbe infiltrazioni di aria umida e instabile, che darebbe luogo nelle ore più calde ad addensamenti nuvolosi con precipitazioni nelle zone interne. Anche in questo periodo la temperatura dovrebbe mantenersi sopra la media.

Nella fase che va dal 1° agosto al 7 agosto, l’Aeronautica Militare prospetta la possibilità di avere una minore piovosità nel settore nord-occidentale, mentre nelle altre regioni le precipitazioni dovrebbero rientrare nella media. Ma si tenga conto che su gran parte d’Italia e nelle due Isole Maggiori, in quel periodo dell’anno piove raramente. La temperatura sarebbe diffusamente sopra la media.

A nostro giudizio, il bollettino meteo è abbastanza contenuto nell’esaltare la fenomenologia. Ma d’altronde, una previsione a così lungo termine potrebbe presentare notevoli variazioni, e una linea mediana nella previsione riduce i margini di errore.

La fase molto calda dovrebbe avere una durata attorno a una settimana, forse più. E comunque la temperatura nei 30 giorni di previsione si manterrebbe superiore alla media. Inoltre, non c’è spazio per avere precipitazioni adeguate ad attenuare la siccità, in quanto un piovosità tra il sotto media ed il poco sopra non riempirebbe d’acqua fiumi e torrenti.

Per risolvere il problema della siccità sarebbero necessarie precipitazioni molto abbondanti, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.