Le proiezioni del Centro Meteo Europeo prospettano pioggia in arrivo sull’Italia, soprattutto tra la fine del mese e l’inizio d’agosto. In merito a ciò abbiamo estrapolato una mappa che illustra l’avvento del cambiamento, per altro da confermare.

Tanta pioggia viene prevista soprattutto nella regione alpina, prealpina ed il settore adriatico, ma specie in Appennino.

A scatenare la novità meteo potrebbe essere l’Alta Pressione delle Azzorre che si porterà presto sull’Europa occidentale, e se da ovest sbarrerà la via alle perturbazioni oceaniche, a più riprese potrebbe favorire la discesa di aria fredda in quota dalla Scandinavia, proprio come dovrebbe succedere dopo la metà della settimana prossima.

Avremo comunque sempre in agguato l’anticiclone africano, che per altro, surriscaldamento mari e terre emerse, favorirà contrasti termici e lo sviluppo di intense fasi temporalesche. Il tutto andrebbe a dare in Italia l’attesa pioggia, specie laddove dovrebbe piovere in questo periodo dell’anno, e non rovinare le vacanze degli italiani che in massa si apprestano a invadere le località di villeggiatura.

La temperatura prevista sarà elevata, quindi tendenzialmente sopra la media, ma con temporali in agguato specie in Adriatico e nel Nord Italia.

C’è da chiedersi se la pioggia prevista attenuerà la siccità. Ebbene, ciò è alquanto difficile che succeda, a meno che non vi sia uno sconquasso tale come avvenne in passato, dove dopo un inizio di stagione molto calda si ebbero temporali a più riprese, nubifragi, e insomma tantissima pioggia.

L’Italia non è un deserto, vive un evento meteo di straordinaria eccezionalità, che è causato in parte dai cambiamenti climatici, e non è inedito, anche se forse dare una colpa totalitaria al clima che cambia è riduttivo, in quanto ci sono le normali fluttuazioni del clima ed i suoi cicli. Il clima si sta modificando come accertato dai maggiori scienziati al mondo, e questo è innegabile, e rimarca gli effetti delle normali fluttuazioni climatiche.

Nessuno può stabilire con qualche percentuale succeda questo o quello. Di sicuro dobbiamo rispettare il Pianeta, in quanto se oggi succedono X disastri, in un futuro non lontano si moltiplicheranno a dismisura.

Sulla pioggia in arrivo sull’Italia esprimiamo le nostre riserve. Sarà pur vero che il Centro Meteo Europeo è un modello matematico prestigioso, ma tutte le proiezioni a lungo termine vanno confermate. Per altro sono mesi che si intravvede, in ambito previsionale, uno sbocco alla siccità, ma ben poco è avvenuto.

Insomma, il meteo estremo e incerto continuerà. Ma noi ci aggiorneremo presto.