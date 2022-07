Ebbene le previsioni del Centro Meteo Europeo, i cui supercalcolatori sono stati recentemente trasferiti nella sede di Bologna, hanno la possibilità di stimare la tendenza meteo climatica del mese di agosto. Il prossimo mese dovrebbe differenziarsi sostanzialmente rispetto al luglio.

Sulla base dei dati disponibili, la fine di luglio potrebbe vedere la fine della lunga ed eccessiva ondata di calore che sta per cominciare. Ma successivamente si potrebbero realizzare nuove condizioni ideali per altre avvezioni d’aria calda provenienti dall’Africa, che darebbero temperature molto sopra la media. Infatti, il mese di agosto viene indicato con temperature superiori alla norma di riferimento, quindi più caldo.

Però, viene intravisto un cambiamento meteo, con una certa tendenza ad avere soprattutto appena dopo Ferragosto, precipitazioni nella media. Per intenderci, proprio dopo le festività del Ferragosto potrebbe piovere come dovrebbe succedere in quel periodo dell’anno. Ciò sarebbe una buona notizia, specialmente per le regioni alpine e prealpine, quelle appenniniche, che se dovesse pioverà abbondantemente darebbe acqua fiumi e torrenti a valle.

Perciò, se ad agosto pioverà secondo la norma, non rovinerà le vacanze gli italiani. Innanzitutto, perché nella penisola italiana, la Sardegna la Sicilia, agosto non è di certo un mese piovoso. Però le precipitazioni tendono ad incrementarsi rispetto al luglio ovunque, soprattutto dopo Ferragosto. Ciò fa dedurre che si possa realizzare addirittura una vera la rottura della stagione estiva, quella classica del dopo Ferragosto.

In tutto ciò non ci sarebbe niente di drammatico, sarebbe una situazione meteo avvenuta ripetutamente quando il clima era decisamente più normale. La rottura dell’estate non vuol dire di certo la fine della stagione estiva, ma il proseguimento stagionale molto più sopportabile, decisamente meno afoso e comunque caldo.

La pioggia però dovrebbe cadere con più frequenza sulle regioni settentrionali italiane, dove si manifesterebbero varie giornate con temporale. Tutto ciò secondo la media statistica, che peraltro vede per esempio a Milano e Verona circa 8 giornate con dei temporali nel mese di agosto. Tutto ciò perché da quelle parti è risaputo che d’estate piove. Addirittura, alcune località alpine hanno medie di circa 15 giorni con temporali durante l’agosto.

E se spesso ci lamentiamo delle anomalie climatiche, non dovremmo lamentarci se dovesse tornare un po’ di normalità che porta la pioggia ad agosto. Sempre che queste stime di previsione meteo climatica poi saranno confermate dalle previsioni meteo. Rammentiamo che stiamo parlando di analisi climatiche sulla linea di tendenza espressa da un autorevole centro meteorologico, che però non sono previsioni meteo puntuali.

Le piogge che riprenderanno a cadere soprattutto nel dopo Ferragosto, dovrebbero finalmente dare tregua alla siccità ma non stopparla. Su questo ne abbiamo parlato in un altro articolo di approfondimento dove abbiamo analizzato le proiezioni stagionali sino al tardo autunno. Anche queste non sono previsioni meteo, bensì l’indipendenza climatiche.

L’importanza delle proiezioni climatiche è divenuta fondamentale al fine di programmare numerose attività a lungo termine. Di certo, al momento nonostante l’utilizzo di supercomputer, queste non hanno la medesima affidabilità delle previsioni a più breve termine, però rimuovono molte incognite che in passato c’erano, anche perché le previsioni stagionali stanno sensibilmente migliorando il loro standard di affidabilità.

Le previsioni stagionali avevano individuato la possibilità di avere una stagione estiva molto calda. Di certo non sapevamo che questa avrebbe potuto essere addirittura così calda al pari di quella del 2003. Ma a tal proposito dobbiamo attendere gli eventi meteo per concludere con i dati reali, poi quelle che saranno le statistiche climatiche che sono cosa ben differente rispetto alle previsioni meteo.

Le piogge ad agosto sono benefiche sulle regioni settentrionali, cadono più limitate altrove, che non andranno a danneggiare, sempre che poi non si presentino localmente violente o accompagnate da grandine, i raccolti che avvengono tra la fine di agosto e settembre. In questo caso pensiamo soprattutto alla viticoltura. Il taglio dell’uva, a causa dei cambiamenti climatici, tende ad essere anticipata da alcuni anni.

E le piogge che potrebbero cadere migliorerebbero i risultati di raccolti. Ma la pioggia è importante per ritemprare l’ambiente, e soprattutto la fauna selvatica che patisce per il grande caldo e la siccità e la mancanza d’acqua.