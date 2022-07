Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare conferma l’ondata di caldo sull’Italia. Nella visione del bollettino meteo, di cui abbiamo estrapolato gli aspetti più rilevanti, vediamo che il servizio meteorologico italiano indica innanzitutto la prevalenza di un deficit pluviometrico persistente per un ampio periodo. Infatti, nel seguito potrebbe diminuire ad agosto. Il condizionale in questi casi è sempre d’obbligo, trattandosi di proiezioni a così lungo termine.

Sul caldo, viene indicato un possibile abbassamento della temperatura, con valori sopra la media, ciò per effetto di correnti più zonali che africane. Questo potrebbe favorire il transito di perturbazioni in prossimità del Nord Italia.

Consultando le previsioni a lungo termine del Centro Meteo Europeo (ECMWF) vediamo il palesarsi si tale possibilità con molti dettagli di cui parleremo in un nuovo approfondimento.

18 – 24 Luglio 2022

Nella prima settimana di previsione l’alta pressione insisterà sull’intera penisola italiana, mentre un debole flusso nordoccidentale in quota potrebbe interessare marginalmente le aree alpine. La massa d’aria di origine africana favorirà una avvezione calda, con conseguente aumento delle temperature rispetto alla media del periodo e precipitazioni pressoché assenti se non per qualche occasionale episodio temporalesco a ridosso delle aree alpine.

Come è noto, l’Italia sarà interessata da un incremento della calura, e un’ondata di calore.

25 – 31 Luglio 2022

Nella seconda settimana di previsione la configurazione anticiclonica subirà un modesto appiattimento nell’ondulazione. La circolazione atmosferica generale potrebbe favorire il passaggio di qualche disturbo atmosferico. Questo potrebbe favorire durante le ore più calde qualche precipitazione, specie sulla zona alpina. La temperature persisterà sopra la media, per effetto dell’avvezione calda di origine africana.

01 – 07 Agosto 2022

Nella terza settimana abbiamo una minore affidabilità previsionale, e viene indicata la possibilità di avere una maggiore zonalità del flusso delle correnti generali. Saranno, quindi, più probabili addensamenti nuvolosi irregolari, in questo caso soprattutto verso le aree alpine e prealpine, in temporanea espansione verso sud. Infatti, i valori pluviometrici vengono prospettati in linea la media tipica del periodo. Non si arresta il caldo, con temperature superiori alla media statistica.

08 – 14 Agosto 2022

L’ultima settimana di previsione, sino alla vigilia di Ferragosto, non sembra mostrare particolari variazioni rispetto al periodo precedente, confermando valori precipitativi in linea con il periodo e temperature ancora superiori alla media climatica, in particolare sul settore tirrenico. Ciò fa ipotizzare che ci potranno essere precipitazioni soprattutto nelle regioni settentrionali.

Rammentiamo che l’estate mediterranea prevede che nella Penisola, Sardegna e Sicilia vi sia una quasi totale assenza di precipitazioni, con eventuali eventi soprattutto nel settore adriatico e le regioni appenniniche.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.