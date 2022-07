Come è noto il meteo d’Agosto è particolarmente gettonato da tutti coloro che andranno in vacanza. Ma in questo periodo di luglio, però in tantissimi ci chiedono quando avremo temperature normali, senza dover patire questa calura insalubre.

E c’è chi sostiene che siamo d’Estate e che deve far caldo. Taluni sostengono che 40°C in Italia sono normali, chi persino afferma che lo sono nel Nord Italia. La meteorologia in Italia è diffusa grazie ai siti meteo, e facciamo il possibile per fare informazione corretta, così come in questo articolo nel gestire un parere su come sarà il clima del prossimo mese. Spesso ci affidiamo al Centro Meteo Europeo (ECMWF) per avere informazioni, ma non possiamo pubblicare i loro prodotti perché non è consentito. Ovviamente, sfruttiamo anche il parere del NCEP.

Inoltre, siccome siamo in siccità, analizzare e discutere quando potrebbe piovere è fondamentale, è divulgativo quando si basa su dati scientifici.

La definizione che siamo d’Estate e deve far caldo è corretta, ma il caldo è normale entro certi limiti, anche se ci sono i cambiamenti del clima.

Per fare un esempio, a Torino e Milano le temperature massime di luglio dovrebbero essere nemmeno di 30°C come a Bologna. A Firenze di poco più di 30°C, a Roma di 31°C.

Ormai si va di ondata in calore quando si supera il valore medio di vari gradi, poi se l’evento persiste diventa eccezionale.

Nel 1983, tra luglio e la prima parte di agosto, l’ondata di caldo durò oltre 20 giorni con caratteristiche di eccezionalità. Nel 2003 circa due settimane. Nel 2017 due settimane. Negli ultimi 35 anni le ondate di calore sono raddoppiate rispetto ai 35 anni precedenti, e negli ultimi 5 sono il doppio dell’ultimo trentennio, divenendo persino infinite nel susseguirsi, tanto da innalzare a dismisura le temperature estive.

Ai tempi d’oggi si ha una percezione sballata di Estate e di caldo estivo. E la temperatura nella norma diventa fresco, refrigerio.

Agosto 2022 dovrebbe iniziare con una nuova ondata di caldo, intensa soprattutto nella Penisola, Sardegna e Sicilia, con altri 40°C anche in grossi centri urbani. La temperatura inizierà a calare durante la prima decade di agosto nel Nord Italia, dove il bel tempo sarà alternato ad alcuni periodi, tuttavia brevi, con temporali.

Verso il Ferragosto dovrebbe reggere l’Alta Pressione di matrice africana, e tutta Italia dovrebbe avere temperature sopra la media. Ma sempre più di frequente nella regione alpine e prealpina si dovrebbero manifestare temporali. Fenomeni temporaleschi anche verso le pianure del Nord Italia e tratti del versante nord dell’Adriatico sino alle Marche.

Il periodo successivo potrebbe avere una sorta di cambiamento di circolazione atmosferica, con una graduale riduzione dell’influenza dell’Alta Pressione africana, e la genesi di temporali marittimi. Si tenga conto che le acque del Mediterraneo potrebbero sfiorare anche i 30°C in ampie aree; perciò, ci sarà una considerevole energia disponibile.

Laddove i temporali marittimi dovessero raggiungere le coste, si verificheranno nubifragi. Ma il tutto in contesto di tempo estivo che non dovrebbe dare troppe insidie ai vacanzieri. E anzi, la riduzione dell’eccesso di caldo dovrebbe dare sollievo, ma incomberà l’afa opprimente, con sensazione termica maggiore rispetto alla temperatura registrata, in quanto i mari diffonderanno umidità.

Agosto nella seconda parte apparirà sempre più dalle caratteristiche tropicali. Caldo e afa, qualche temporale marittimo. Nella regione alpina e prealpina, specie centro orientale, tornerà la pioggia con temporali anche verso le pianure. Ed ecco che nel Nord Italia tornerà a piovere, anche se sui rilievi sotto la media del periodo, essendo l’estate la stagione estiva quella più piovosa dell’anno.

La linea di tendenza descritta è stata redatta con l’ausilio di informazioni del Centro Meteo Europeo (ECMWF), utilizzando prospetti e mappe con validità 46 giorni. Tale previsione sarà ovviamente da confermare, non essendo un bollettino meteo puntuale. Ci aggiorneremo con nuovi approfondimenti.