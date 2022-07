METEO SINO AL 10 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

La presenza dell’anticiclone africano resta forte in quest’inizio settimana, con meteo generalmente stabile e gran caldo. La canicola si conferma ovunque molto forte, anche se sul Nord Italia inizia a manifestarsi un cambiamento con le prime infiltrazioni instabili. I temporali, dapprima sulle Alpi, tendono ad interessare anche le pianure con fenomeni di forte intensità.

Il picco del caldo si toccherà martedì su tutta Italia, anche se al Nord la presenza dei temporali favorirà una lieve flessione termica. Va evidenziato anche il progressivo aumento dei tassi d’umidità, con afa alle stelle. La colonnina di mercurio toccherà picchi fin sopra i 40 gradi in alcune località interne di Sicilia e Sardegna.

La svolta più incisiva si avrà da metà settimana, con la crescente ingerenza di correnti più fresche ed umide occidentali al Centro-Nord. Il declino dell’alta pressione inizierà a farsi evidente ed anche sull’Appennino Centro-Settentrionale scoppieranno i primi violenti temporali. Le temperature caleranno anche se lentamente, con caldo ancora molto intenso al Sud e sulla Sicilia.

Tra giovedì venerdì il grande caldo batterà in ritirata, per un ulteriore incisivo afflusso di correnti più fresche dal Nord Europa. Il refrigerio si pagherà al prezzo di temporali in estensione anche sul Centro-Sud. Ci attendiamo qualche giorno di clima estivo decisamente più vivibile, con temperature finalmente gradevoli senza più eccessi di calore.

NEL DETTAGLIO

Martedì 5 Luglio: in avvio giornata qualche temporale sarà presente sul Triveneto, anche in pianura, sebbene in rapida attenuazione. Nuovi temporali scoppieranno nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, per poi ridiscendere su parte delle pianure di Lombardia e Piemonte. Sole e caldo intenso al Centro-Sud, ma temporali di calore compariranno in Appennino, specie sul settore tosco-emiliano.

Mercoledì 6 Luglio: instabile fin dal mattino su parte del Nord-Ovest, con acquazzoni specie in Piemonte. In giornata rovesci e temporali interesseranno Alpi, alta Val Padana, localmente anche qualche tratto appenninico. Calo termico al Centro-Nord, caldo intenso al Sud.

Giovedì 7 Luglio: le correnti d’aria fresca favoriranno maggiore instabilità non solo su Alpi e Prealpi, ma anche su aree interne del Centro-Sud, con sconfinamenti verso la fascia adriatica.

Ulteriori tendenze meteo: l’ulteriore declino dell’alta pressione spazzerà via i residui di gran caldo, con ingresso più deciso di correnti settentrionali che rinfrescheranno ulteriormente l’aria, fin verso l’estremo Sud Italia.