METEO SINO AL 25 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano sta letteralmente arrostendo l’Europa Occidentale, ove come previsto si sta vivendo un evento meteo storico. Le temperature che hanno stracciato molti record dalla Francia all’Inghilterra. Il grande caldo avvolgerà anche altre nazioni del Continente. La situazione caldo è destinato a peggiorare anche sull’Italia a partire da giovedì.

Il clima si farà infatti molto rovente, per la rimonta di una seconda massa d’aria di matrice subtropicale stavolta diretta sull’Italia. Il promontorio anticiclonico subtropicale si coricherà più sul Mediterraneo e sul Sud Europa, trainando per molti giorni il flusso d’aria rovente dall’entroterra algerino ad investire in pieno il nostro Paese. Ci attende un weekend con caldo davvero eccezionale.

Nessuna zona avrà scampo, tanto meno il Nord Italia dove potrebbero raggiungersi dei picchi termici da record. Le temperature schizzeranno infatti fin verso i 40 gradi, localmente anche più in alto, persino in Val Padana e in generale lungo le aree interne del Centro-Sud. La calura sarà opprimente e nemmeno la notte porterà sollievo, in particolare sulle grandi città.

Laddove le temperature rimarranno su valori ben inferiori, in particolare lungo le coste, sarà però l’afa a rendere il caldo insopportabile con elevato disagio per l’organismo. Il grande caldo persisterà sino almeno ai primi giorni della prossima settimana. Un possibile cambio di scenario, peraltro limitato al Nord Italia, potrebbe concretizzarsi solo a partire dal 27 luglio.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 20 Luglio: solleone su tutta Italia, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi. Temporali di calore a macchia di leopardo sono attesi tra pomeriggio e sera sulla cerchia alpina, dove si avranno brevi acquazzoni in successiva attenuazione nella notte.

Giovedì 21 Luglio: la presenza dell’anticiclone africano non inibirà ulteriore instabilità pomeridiana sulle Alpi, con rovesci sui settori orientali in propagazione alle aree pedemontane del Triveneto. Qualche acquazzone interesserà anche l’Appennino Emiliano.

Venerdì 22 Luglio: la canicola si intensificherà ancora su tutta Italia, in un contesto soleggiato a parte i soliti temporali diurni sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: nel weekend è attesa un’ulteriore escalation del caldo africano. Le temperature si porteranno fino a picchi di 40 gradi ed oltre, specie al Centro-Nord. Questa fase apicale del caldo non dovrebbe variare sino ai primi giorni della prossima settimana, rivelandosi eccezionale per intensità e durata.