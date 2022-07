METEO SINO ALL’11 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo africano è nella sua fase acuta, nonostante i cenni di cambiamento meteo legati a temporali di calore sempre più presenti, non solo al Nord, ma anche su parte dell’Appennino. La canicola si conferma ovunque molto forte, non solo in termini di elevate temperature ma anche di afa alle stelle per via di alti tassi d’umidità.

Lo scenario cambierà completamente a partire da giovedì, con la crescente ingerenza di correnti più fresche d’origine atlantica al Centro-Nord. Un fronte perturbato, collegato all’avanzata dell’aria fresca, si farà strada sull’Italia con un generale peggioramento Le temperature caleranno anche se lentamente, con caldo ancora molto intenso al Sud Italia.

Entro venerdì il grande caldo batterà in ritirata anche dalle regioni meridionali, per un ulteriore incisivo afflusso di correnti più fresche dal Nord Europa. Il refrigerio si pagherà al prezzo di temporali in estensione anche al Sud. Ci attendiamo qualche giorno di clima estivo decisamente più vivibile, con temperature finalmente gradevoli in linea con le medie del periodo.

Nel weekend il fronte si porterà verso est, ma resterà ancora un vivace afflusso di correnti settentrionali favorevoli ad episodi d’instabilità diurna soprattutto sulle aree interne del Sud. Le temperature risaliranno al Nord e sui versanti tirrenici specie da inizio settimana, ma in un contesto di caldo estivo decisamente sopportabile.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6 Luglio: incerto fin dal mattino al Nord, con qualche acquazzone qua e là anche in pianura. In giornata nuovi rovesci e temporali interesseranno Alpi, Prealpi, Piemonte, entroterra ligure, alta Val Padana e diversi tratti della dorsale appenninica. Calo termico al Centro-Nord, caldo intenso al Sud e sulla Sicilia.

Giovedì 7 Luglio: l’irruzione del fronte instabile, associato all’aria fresca atlantica, comporterà un incremento dell’instabilità, non solo su Alpi e Prealpi, ma anche su pianure del Nord-Est, aree interne del Centro e parte del Sud Italia, con sconfinamenti verso la fascia adriatica. Rinfresca, con caldo residuo al Meridione.

Venerdì 8 Luglio: il carico di temporali si sposta verso il medio-basso adriatico, buona parte del Sud Peninsulare e Sicilia nord-orientale. Fenomeni a tratti di forte intensità. Temperature in forte calo.

Ulteriori tendenze meteo: ci sarà un graduale aumento della pressione a partire da ovest, con meteo che tornerà stabile nel weekend. Persisterà l’afflusso di correnti settentrionali, con caldo estivo nella norma un po’ ovunque e clima più fresco lungo i settori adriatici.