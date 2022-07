METEO SINO AL 17 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone si va rafforzando sull’Italia, con meteo in prevalenza stabile e caldo estivo ancora sopportabile. I flussi di origine africana tendono ad aver un maggior peso tra Spagna e Francia Meridionale. Residue correnti da nord trasportano aria più fresca in quota sull’Italia e questo favorisce una certa attività temporalesca diurna a ridosso dei rilievi.

Sino a mercoledì non sono attesi particolari eccessi di caldo, pur con temperature in leggero aumento. I valori massimi non andranno oltre i 35-36 gradi su aree tirreniche centro-settentrionali, parte della Val Padana ed entroterra delle Isole Maggiori. Farà più fresco al Sud e sul medio versante adriatico, grazie alla persistenza di un flusso di correnti settentrionali.

Nella seconda parte della settimana è annunciato il nuovo ritorno dell’anticiclone subtropicale, che gradualmente riporterà la canicola sul nostro Paese, con aria calda in rimonta dalla Penisola Iberica e dalla Francia. L’Estate 2022 si conferma nel segno dell’anticiclone africano quasi incontrastato, atteso in ulteriore rinforzo sul finire della settimana.

Nel weekend del 16-17 luglio ci aspettiamo valori spesso oltre i 35 gradi in diverse città. Stavolta la morsa del grande caldo colpirebbe con forza soprattutto il Centro-Nord, dove potrebbero aversi picchi localmente record intorno ai 38-39 gradi sulle pianure e sulle grandi città. La fase apicale del caldo potrebbe però aversi nei primi giorni della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Martedì 12 Luglio: prevalenza di bel tempo, con nubi imponenti nelle ore più calde a ridosso dei rilievi. Qualche acquazzone coinvolgerà a macchia di leopardo la dorsale appenninica tra pomeriggio e sera, specie sul settore tra Abruzzo, Molise, entroterra campano e Lucania. Qualche acquazzone interesserà anche i settori prealpini del Triveneto.

Mercoledì 13 Luglio: il previsto aumento della pressione favorirà tempo più stabile anche in montagna. Solo sull’Appennino Meridionale non è da escludere qualche isolato rovescio diurno, così come sull’est della Sicilia.

Giovedì 14 Luglio: solleone un po’ ovunque, con caldo in intensificazione. Disturbi sulle Alpi, con sporadici acquazzoni nelle ore pomeridiane, in attenuazione nel corso della sera.

Ulteriori tendenze meteo: l’ulteriore spinta dell’anticiclone africano garantirà meteo stabile con ulteriore aumento del caldo. Le temperature inizieranno a portarsi fino a 37-38 gradi sulle regioni di ponente, in Sardegna, ma anche su tratti della Val Padana, con locali picchi anche superiori.