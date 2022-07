METEO SINO AL 2 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

I temporali tanto annunciati hanno movimentato lo scenario meteo non solo al Nord, ma anche sulle regioni centrali soprattutto adriatiche. Inevitabilmente, lo scontro tra l’aria più fresca e quella rovente di matrice subtropicale ha favorito fenomeni anche violenti, con nubifragi associati a colpi di vento e grandinate localmente distruttive.

Nuove interferenze d’aria fresca atlantica manterranno l’atmosfera instabile, ancora favorevole per lo sviluppo di temporali in primis al Nord, ma anche lungo la fascia interna del Centro-Sud. Un impulso instabile più incisivo irromperà venerdì sulle regioni settentrionali, con temporali anche in Val Padana e Liguria. La perturbazione sfonderà fin sulla Toscana.

Nel weekend proseguirà qualche disturbo legato ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota, con moderata instabilità che si manifesterà nelle ore più calde al Nord-Est ed in qualche parte dell’Appennino. L’anticiclone proverà a farsi più solido, con nuovo rialzo delle temperature. Il caldo sarà moderato e tipicamente estivo, nel complesso sopportabile.

L’anticiclone africano mostrerà infatti, anche per l’inizio d’Agosto, uno strapotere inferiore a quello dell’ultimo periodo. Successivamente non è da escludere, dopo i primi del nuovo mese, una nuova ondata di caldo intenso su tutta l’Italia. La canicola si farà opprimente, anche se probabilmente non toccheremo i picchi estremi raggiunti spesso nelle ultime settimane.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 28 Luglio: non mancheranno ampi sprazzi di sereno, ma con dell’instabilità che si riproporrà nelle ore centrali e pomeridiane principalmente su Alpi ed Appennino, ma anche aree pedemontane e pianeggianti limitrofe. Tra sera e notte i temporali si attarderanno su aree di pianura tra Piemonte e Lombardia.

Venerdì 29 Luglio: nuova ondata temporalesca al Nord dalle Alpi verso le pianure, dapprima al Nord-Ovest e poi al Nord-Est, con rischio grandinate. Verso tarda sera-notte l’impulso temporalesco raggiungerà la Toscana. Qualche episodio temporalesco interesserà anche l’Appennino.

Sabato 30 e domenica 31 Luglio: l’ultimo weekend del mese vedrà ancora instabilità dapprima su Nord-Est e dorsale, poi domenica solo su aree interne e montuose del Centro-Sud. Il caldo intenso si smorzerà anche al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: avvio di nuovo mese tra sole e qualche temporale di calore, poi sembra probabile una rimonta dell’anticiclone africano con temperature in aumento a partire dal Nord.