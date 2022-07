METEO SINO AL 19 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Sta cambiando lo scenario meteo sull’Italia, dopo una fase di estate mediterranea senza eccessi di caldo. L’anticiclone delle Azzorre, presente negli ultimi giorni, si appresta a cedere il passo al ritorno dell’anticiclone africano. I flussi d’aria calda avanzano gradualmente, ma tendono ad aver al momento un maggior peso sulla Penisola Iberica.

La graduale intensificazione del caldo si farà sentire tra giovedì e venerdì, con primi picchi di 38 gradi e localmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, sulla Val Padana e zone interne delle due Isole Maggiori. Sul finire della settimana l’anticiclone abbraccerà tutta Italia, con la colonnina di mercurio che aumenterà di qualche grado su parte del Centro-Sud.

Ci aspettiamo valori fino a 37-40 gradi in diverse città. La fase apicale del caldo potrebbe però aversi nella prima metà della prossima settimana, in particolare attorno al 20 luglio. In questo frangente le temperature potrebbero schizzare ancor più verso l’alto, fino alla possibilità di superare addirittura i 40 gradi in qualche località tanto al Nord quanto al Centro-Sud.

Il caldo non sembra destinato a mollare la presa probabilmente per il resto della prossima settimana, configurandosi eccezionale soprattutto per la lunga durata. A seguire non è da escludere un cedimento dell’anticiclone africano quanto meno sul Nord Italia, dove la canicola lascerebbe così spazio ai temporali e al refrigerio.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 14 Luglio: scenario soleggiato, con caldo in intensificazione. Disturbi sulle Alpi, con sporadici acquazzoni nelle ore pomeridiane, in attenuazione nel corso delle ore serali. I fenomeni saranno più probabili sui settori occidentali.

Venerdì 15 Luglio: sole canicola in ulteriore aumento. Nubi si formeranno al pomeriggio sulle Alpi e Prealpi Centro-Orientali, con acquazzoni che potrebbero sconfinare in serata sulle alte pianure e sul Friuli.

Weekend: non ci saranno particolari novità, con bel tempo sabato a parte ulteriori temporali sulle Alpi e Prealpi del Nord-Est. La domenica sarà col solleone, altri brevi temporali sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: si accentua la spinta dell’anticiclone africano nei primi giorni della prossima settimana, ma non mancherà qualche rovescio sulle Alpi e Prealpi. Le temperature risaliranno lievemente verso picchi prossimi ai 40 gradi sulle regioni tirreniche e zone interne del Centro-Sud, ma anche su tratti della Val Padana. La fase clou del caldo potrebbe giungere nella attorno a metà settimana e al momento non s’intravede ancora la fine certa di quest’ondata di caldo.