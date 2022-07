METEO SINO AL 14 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’aria fresca, come puntualmente atteso, ha conquistato l’Italia portando un autentico sconquasso meteo e costringendo l’anticiclone africano alla ritirata. Non sono mancati temporali violenti ed anche grandinate distruttive non solo al Nord, ma anche al Centro-Sud. I contrasti termici così esplosivi tra masse d’aria diverse non potevano passare in modo indolore.

Ora per il weekend il bel tempo dominerà su tutta Italia, grazie all’espansione dell’ala orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Resterà attiva una circolazione d’aria fresca, con vivaci correnti settentrionali al Centro-Sud. Ci attendiamo alcuni giorni di clima estivo più vivibile, con temperature gradevoli in linea con le medie del periodo, senza più l’incubo dell’afa opprimente.

Continuerà a fare un po’ di caldo sul medio-alto versante tirrenico e sul Nord Italia, specie al Nord-Ovest, con punte anche di 32-34 gradi. La calura concederà una tregua, rimanendo su livelli decisamente sopportabili anche nella prima parte della prossima settimana, in attesa poi di un probabile nuovo ritorno dell’anticiclone subtropicale.

C’è quindi la possibilità concreta di tornare sotto la canicola, a conferma di un’Estate 2022 nel segno dell’anticiclone africano quasi incontrastato. La colonnina di mercurio potrebbe impennarsi verso valori molto elevati entro il weekend del 16-17 luglio, quando ci aspettiamo valori spesso oltre i 35 gradi in diverse città. Stavolta il caldo colpirebbe con forza soprattutto il Centro-Nord.

NEL DETTAGLIO

Sabato 9 Luglio: ritorna quasi ovunque il sole, grazie all’alta pressione delle Azzorre. Residua instabilità indugerà all’estremo Sud nelle prime ore della giornata, in particolare su Puglia, Calabria ionica e messinese, così come su aree interne di Abruzzo e Molise, con qualche fugace residuo scroscio di pioggia. Addensamenti interesseranno anche le Alpi Occidentali, con isolati rovesci.

Domenica 10 Luglio: predominio del sole, con addensamenti ad evoluzione diurna su settori alpini e prealpini, ma anche sull’Appennino Calabro. Qualche rovescio sarà più probabile su Alpi Marittime e settori montuosi del Triveneto.

Lunedì 11 Luglio: attività cumuliforme più vivace nelle ore più calde tra Alpi e Nord Appennino, con temporali di calore in esaurimento serale. Prevalenza di sole sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: da metà settimana l’anticiclone delle Azzorre darà nuovamente spazio all’anticiclone africano, con temperature in progressivo aumento e avvio di una nuova ondata di calore.