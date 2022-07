METEO SINO AL 31 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dopo i primi disturbi del weekend, il meteo si avvia a cambiare in modo più vistoso. Una prima ondata di temporali si fa strada sul Nord, per l’insinuarsi d’aria più fresca in quota. Si tratta di fenomeni a macchia di leopardo, che però possono risultare anche violenti a causa dell’ingente calura immagazzinata nei bassi strati.

Sono questi i primi segnali di cambiamento che diventeranno molto più evidenti verso metà settimana. Il flusso delle correnti atlantiche si abbasserà ulteriormente di latitudine, determinando un peggioramento più incisivo e con effetti anche su parte del Centro-Sud. In questa fase ci sarà l’evidente cedimento dell’anticiclone africano, costretto a battere parzialmente in ritirata.

L’ondata di temporali si estenderà alle zone interne ed appenniniche centro-meridionali già da mercoledì, con ridimensionamento del caldo africano. Nella seconda parte di settimana l’anticiclone africano proverà a riorganizzarsi con recrudescenza della calura al Centro-Sud, ma già venerdì il tempo si guasterà al Nord per un secondo impulso instabile con temporali dalle Alpi alle pianure.

Nel weekend proseguirà qualche disturbo legato ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota, con moderata instabilità che si manifesterà nelle ore più calde al Nord-Est ed in Appennino. Il caldo sarà moderato e tipicamente estivo, nel complesso più sopportabile. L’anticiclone africano mostrerà infatti, anche per l’inizio d’Agosto, uno strapotere inferiore a quello dell’ultimo periodo.

NEL DETTAGLIO

Martedì 26 Luglio: primi temporali sulle Alpi centro-orientali dal mattino, in estensione alla Val Padana, specie Triveneto ed alte pianure, con fenomeni anche intensi verso sera in propagazione alla Lombardia. Non escluse forti grandinate. Sole e caldo al Centro-Sud, a parte locali acquazzoni pomeridiani in Appennino in estensione alle adiacenti aree adriatiche.

Mercoledì 27 Luglio: molto instabile al Nord tra mattino e pomeriggio, con nuovi rovesci localmente anche sulle pianure. Temporali si formeranno anche lungo la dorsale appenninica, spingendosi fin sulle coste del medio adriatico. Refrigerio al Centro-Nord, caldo all’estremo Sud.

Giovedì 28 Luglio: giornata maggiormente soleggiata, pur con dell’instabilità pomeridiana principalmente su Alpi ed Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: nuova ondata temporalesca al Nord venerdì, qualche riflesso anche in Appennino. Weekend perlopiù soleggiato e con caldo moderato, senza troppi estremi.