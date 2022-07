METEO SINO AL 27 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano resta l’assoluto protagonista della scena meteo e si espande ancor più verso l’Italia, accompagnandoci verso la fase apicale del caldo. Le temperature saliranno ancora, per la rimonta di un’ulteriore massa d’aria di matrice subtropicale in arrivo dall’entroterra algerino. Ci attende caldo davvero eccezionale per quest’ultima parte della settimana.

Nessuna zona avrà scampo, tanto meno il Nord Italia dove potrebbero raggiungersi dei picchi termici da record, in particolare tra venerdì e sabato, con punte attorno ai 40 gradi. Le prime lievi infiltrazioni instabili determineranno temporali organizzati nella giornata di sabato sull’Arco Alpino, con sconfinamenti verso le alte pianure del Nord-Ovest.

Al seguito di quest’impulso instabile, aria leggermente più fresca affluirà al Centro-Nord, dove per domenica si prevede un lieve calo termico. Il caldo sarà comunque sempre molto intenso, con punte di 37-38 gradi. Le temperature più elevate si misureranno al Sud, dove si concentrerà la bolla d’aria rovente, fino a picchi di 41 gradi.

Le condizioni meteo si manterranno pienamente da canicola ancora lunedì, mentre da martedì si assisterà ad un peggioramento più incisivo al Nord per il cedimento più evidente dell’anticiclone africano ad opera di correnti più fresche ed instabili atlantiche. Non mancheranno temporali anche in Val Padana, poi su zone interne del Centro Italia, con ridimensionamento del caldo.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 22 Luglio: generali condizioni soleggiate, con recrudescenza del caldo in un contesto nel quale non mancheranno temporali diurni sulle Alpi. Da segnalare la possibilità di isolati acquazzoni anche sull’entroterra del Basso Lazio.

Sabato 23 Luglio: un impulso instabile lambirà le Alpi, con attività temporalesca più organizzata in giornata. I temporali potranno sconfinare su aree pedemontane ed alte pianure tra Piemonte e Lombardia.

Domenica 24 Luglio: nuovi temporali pomeridiani interesseranno le Alpi, con isolati sconfinamenti sulle pianure. Qualche temporale di calore potrà aversi anche lungo la dorsale appenninica.

Ulteriori tendenze meteo: un parziale cedimento anticiclonico potrebbe iniziare a manifestarsi sul Nord Italia da martedì 26 Luglio, con arrivo di temporali anche sulla Pianura Padana.