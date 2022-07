METEO SINO AL 1° AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il potente anticiclone africano lascia spazio all’intrusione d’aria più fresca, con meteo che pertanto si fa più instabile non solo sul Nord Italia. Questi temporali, pur a macchia di leopardo, risultano anche violenti a causa dell’ingente calura immagazzinata nei bassi strati. Le temperature sono calate per il momento principalmente al Nord, mentre resiste la canicola sul resto d’Italia.

Nel corso di metà settimana ci sarà l’ulteriore cedimento dell’anticiclone africano. Parte d’Italia sarà così raggiunta da ulteriori infiltrazioni d’aria più fresca ed instabile atlantica, con atmosfera ancora favorevole per lo sviluppo di temporali in primis al Nord, ma anche lungo la fascia interna del Centro-Sud dove non mancheranno sconfinamenti verso le coste adriatiche.

Per venerdì il tempo si guasterà al Nord per un secondo impulso instabile con temporali dalle Alpi alle pianure. Nel weekend proseguirà qualche disturbo legato ad ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota, con moderata instabilità che si manifesterà nelle ore più calde al Nord-Est ed in Appennino. L’anticiclone proverà a farsi più solido, con nuovo rialzo delle temperature.

Il caldo sarà moderato e tipicamente estivo, nel complesso ancora sopportabile. L’anticiclone africano mostrerà infatti, anche per l’inizio d’Agosto, uno strapotere inferiore a quello dell’ultimo periodo. Successivamente non è da escludere, dopo i primi del nuovo mese, una nuova ondata di caldo intenso su tutta l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 27 Luglio: molto instabile al Nord tra mattino e pomeriggio, con nuovi rovesci localmente anche sulle pianure, specie del Nord-Ovest, ed in Liguria. Temporali forti si formeranno anche lungo la dorsale appenninica, spingendosi fin sulle coste del medio adriatico. Refrigerio al Centro-Nord, caldo ancora tra Sud ed Isole con diminuzione termica di qualche grado.

Giovedì 28 Luglio: maggiori spazi soleggiati, pur con dell’instabilità pomeridiana principalmente su Alpi ed Appennino, ma anche aree pedemontane limitrofe.

Venerdì 29 Luglio: nuova ondata temporalesca al Nord dalle Alpi verso le pianure a nord del Po. Locali rovesci anche lungo la dorsale appenninica.

Ulteriori tendenze meteo: weekend perlopiù soleggiato e con caldo moderato, senza troppi estremi. Note d’instabilità diurne principalmente su Nord e zone interne del Centro-Sud.