METEO SINO AL 18 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova ondata di caldo è alle porte e si appresta a caratterizzare il meteo per un lungo periodo. Il vasto campo di alta pressione, presente sull’Italia e su parte d’Europa, è infatti gradualmente supportato dalla progressiva espansione di un promontorio di matrice nord-africana. I flussi di origine africana tendono ad aver al momento un maggior peso tra Spagna e Francia Meridionale.

Residue correnti da nord trasportano spifferi aria più fresca in quota sull’Italia e questo favorisce una certa attività temporalesca diurna a ridosso dei rilievi. La graduale intensificazione del caldo si noterà già nel corso di metà settimana, con primi picchi di 36-37 gradi sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, parte della Val Padana e zone interne delle due Isole Maggiori.

Sul finire della settimana l’anticiclone è atteso in ulteriore rinforzo, con la colonnina di mercurio che aumenterà ancora di qualche grado. Ci aspettiamo valori fino a 37-39 gradi in diverse città. Stavolta la morsa del grande caldo colpirebbe con forza soprattutto il Centro-Nord, specie lungo le regioni tirreniche.

La fase apicale del caldo potrebbe però aversi nei primi giorni della prossima settimana, in particolare attorno al 19-20 luglio. In questo frangente le temperature potrebbero schizzare ancor più verso l’alto, fino alla possibilità di superare addirittura i 40 gradi in vari tratti della Val Padana dove tali valori rappresenterebbero dei veri e propri record.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 13 Luglio: l’aumento della pressione favorirà tempo più stabile anche in montagna. Solo sull’Appennino Meridionale e sulla Calabria non è da escludere qualche isolato rovescio al primo mattino e poi nelle ore più calde, così come sull’est della Sicilia. Temporanei addensamenti nuvolosi si avranno anche sul Piemonte Occidentale, con qualche sporadica precipitazione.

Giovedì 14 Luglio: condizioni decisamente soleggiate, con caldo in intensificazione. Disturbi sulle Alpi, con sporadici acquazzoni nelle ore pomeridiane, in attenuazione nel corso delle ore serali.

Venerdì 15 Luglio: bel tempo e canicola in aumento. Nubi si formeranno al pomeriggio sulle Alpi e Prealpi Centro-Orientali, con acquazzoni che potrebbero sconfinare sulle alte pianure.

Ulteriori tendenze meteo: nel weekend è attesa l’ulteriore spinta dell’anticiclone africano, ma non mancherà qualche rovescio sulle Alpi e Prealpi. Le temperature saliranno verso picchi prossimi ai 40 gradi sulle regioni tirreniche, in Sardegna, ma anche su tratti della bassa Pianura Padana. La fase clou del caldo potrebbe giungere nella prima parte della prossima settimana e al momento non s’intravede ancora la fine di quest’ondata di calore.