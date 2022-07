METEO SINO AL 6 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Ad inizio settimana l’anticiclone africano è atteso in deciso rinforzo, con il ritorno di condizioni meteo più stabili a parte qualche acquazzone diurno ancora possibile sui settori meridionali appenninici. La colonnina di mercurio risalirà a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche, con primi picchi di 37-38 gradi nei primi giorni di settimana tra zone interne di Toscana, Umbria e Lazio.

Lo strapotere dell’anticiclone non sarà inizialmente così incontrastato, tanto che resterà lo spazio per qualche episodio temporalesco anche sull’Arco Alpino. Entro metà settimana il caldo entrerà maggiormente nel vivo su tutta l’Italia, grazie alla spinta più forte dell’anticiclone africano. La canicola si farà opprimente.

Ci attendiamo picchi di nuovo fino a 39-40 gradi sulle piane e valli interne delle regioni centrali tirreniche, ma anche in alcune località dell’entroterra di Sicilia e Sardegna. La fase clou del caldo è attesa tra giovedì e venerdì, momento nel quale il promontorio anticiclonico subtropicale si isserà fin verso il Centro Europa.

Il caldo si farà molto intenso anche in Val Padana, con punte superiori ai 38 gradi soprattutto in Emilia. Verso il fine settimana l’anticiclone africano potrebbe mostrare le prime crepe sul bordo settentrionale. Non è escluso il transito di un fronte temporalesco sul Nord Italia a cavallo fra la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 1° Agosto: avvio settimana soleggiato e con caldo in aumento, a parte residui addensamenti tra Calabria e Sicilia che non dovrebbero dar luogo a precipitazioni. Tra pomeriggio e sera qualche temporale interesserà le Alpi Orientali, con possibili sconfinamenti verso la pianura friulana e i settori pedemontani dell’Alto Veneto.

Martedì 2 Agosto: il dominio anticiclonico sarà garanzia di tanto sole, ma al pomeriggio si potrà formare qualche temporale di calore a ridosso delle Alpi Orientali e localmente lungo la fascia centro-settentrionale della dorsale appenninica.

Mercoledì 3 Agosto: generali condizioni soleggiate, giornata canicolare. Qualche spunto temporalesco isolato non è da escludere sui settori alpini occidentali e sull’Appennino Meridionale.

Ulteriori tendenze meteo: entro venerdì la rimonta dell’anticiclone africano raggiungerà il clou, con temperature molto elevate e picchi fino a 40 gradi. Il caldo potrebbe poi smorzarsi nel weekend del 6-7 Agosto limitatamente al Nord, con arrivo di temporali. In seguito, nuove ulteriori masse d’aria fresca e localmente instabili potrebbero puntare l’Italia ed il Mediterraneo.