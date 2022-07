L’evoluzione meteo conferma temperatura in aumento per tutta la settimana, con onda di calore in espansione dal Nord Italia verso il resto del Paese. Rischiamo di vivere tra le peggiori ondate di calore nazionale da decenni.

Durata dell’ondata di caldo

L’evento meteo potrebbe durare altri 10 giorni, con caldo da record, localmente record su alcune località. Essendo di fronte ad un evento meteo che ha dello straordinario, si potrebbero avere temperature record in alcune aree del Nord Italia oltre che nel resto d’Italia. L’evoluzione meteo della settimana mostra continue variazioni, e non possiamo che riscontrarle in peggioramento per il caldo.

Onda di calore in tutta Italia

Il caldo aumenterà in tutta Italia segnatamente nelle zone interne. Nelle coste crescerà l’afa dove si manifesterà una situazione di afa a livelli più consone a quelle di regioni a clima tropicale nella stagione calda.

Evento meteo estremo

Confermiamo che ci sono previsioni meteo che indicano la possibilità di un evento atmosferico estremo e duraturo di caldo. Si intravvede qualche modesta instabilità atmosferica passeggera verso le Alpi, qualche località nelle zone interne con episodi temporaleschi sporadici.

Cambiamento

L’attesa è quella di un cambiamento, di un’eventuale sosta dal caldo estremo. E osservando i modelli matematici, in un periodo di 10 giorni questa eventualità è riscontrabile se non verso i 26-27 luglio, come cedimento della calura, con tutta Italia sino al 28 luglio, con temperature sopra la media per onda di calore diffusa.

Tendenza sino al 3 Agosto

Una saccatura in quota potrebbe varcare l’arco alpino, e dar luogo a instabilità atmosferica verso le regioni settentrionali, ma sono necessarie conferme. L’eventuale sbuffo d’aria più fresca in quota darebbe luogo a temporali sparsi soprattutto nella regione alpine e prealpina. Eventualmente potrebbero interessare alcune aree di pianura, soprattutto nelle Venezie.

Agosto potrebbe iniziare ancora caldissimo

Il prossimo mese potrebbe patire, nei primi giorni, ancora gli effetti della lunga ed eccezionale ondata di calore. Si fatica davvero a individuare delle importanti novità, ovvero un cambiamento radicale della circolazione atmosferica nel Mediterraneo si avrà solo più avanti.

Tutte le proiezioni, comprese quelle che spingono la tendenza sino alla prima decade di Agosto, sono indirizzate a temperature sopra la media, anche se si potrebbe avere una diminuzione di intensità degli eventi eccessivi di calura nel Nord Italia, con temporali più frequenti nella regione alpina e prealpina.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.