Osservando l’evoluzione meteo si ha l’impressione di vivere in un’altra Era, quella della fantascienza. Leggere continuamente la possibilità di avere temperature anche sopra i 40 °C in Pianura Padana era una prospettiva indicata da vari Centri Meteo Europei per il 2050. In Francia, dove si sta verificando un’ondata di caldo che tenderà ad intensificarsi sensibilmente ed estendersi anche sull’Inghilterra, erano state fatte proiezioni di un’ondata di calore come quella che sta per abbattersi, ma per il 2050 e non di certo il 2022.

Quando nel 2003, alla fine della mostruosa ondata di calore che interessò l’Europa occidentale e anche parte dell’Italia, il servizio meteo francese (Meteo France) produsse un video dove illustrava in maniera provocatoria che tempo ci sarebbe stato in una giornata estiva in Francia. In quel video ci sono le temperature previste per i prossimi giorni, ma alcune già raggiunte in questi ultimi anni e non nella fantascienza di allora del 2050.

Il caldo sembra di crescere più velocemente rispetto a com’era stato indicato dalle previsioni, questo soprattutto oltre il 45º grado di latitudine. A dirlo soprattutto il servizio meteorologico francese Meteo France e quello inglese Met Office. Di questo troverete su Internet numerosissimi articoli e interviste rilasciati a decine e decine di mass-media. In Francia e Inghilterra è stata diramata un’allerta meteo rossa per ondata di calore.

Al momento in Italia non ci sono particolari avvisi, nonostante la calura impressionante che ha raggiunto soprattutto il settore nord-occidentale italiano e segnatamente un’area tra le più popolate d’Europa. Venerdì 15 luglio Lombardia sono stati raggiunti 40°C così anche in Piemonte. Tali valori sono eccezionalmente elevati, compatibili con quelli di una temperatura record storica.

Il caldo dilagherà in settimana in tutta Italia, ma i maggiori picchi sono attesi al Nord, dove sarà sospinta l’alta pressione rovente dalla Francia.

Ma nel prossimo weekend, se non verso il 25 luglio, ci dovrebbe essere un cambiamento delle condizioni meteo, ovviamente salvo rettifiche da parte dei modelli matematici.

Infatti, una saccatura in quota dovrebbe toccare le regioni settentrionali a suon di temporali, dove la temperatura scenderebbe notevolmente, anche di oltre 10 °C. Un abbassamento della temperatura si manifesterà anche nel resto d’Italia, dove andranno riducendosi gli effetti dell’ondata di calore.

I temporali si annunciano intensi, dato che con lo scarto termico che si verificherà produrrà notevoli contrasti di temperatura. La previsione a questo punto tende essere da manuale, e si potrebbero verificare locali nubifragi, tempeste elettriche, grandinate e poi raffiche di vento violentissime durante temporali. Ma non sarà questa la pioggia in arrivo che risolverà la siccità da queste parti.

Qualche addensamento nuvoloso si potrebbe verificare in Appennino, forse nel settore adriatico, con alcune possibilità di avere temporali.

I giorni successivi, quelli che concluderanno il mese di luglio, vedranno il ritorno del caldo graduale, ma stavolta con temperature meno elevate nel settore nord-occidentale rispetto al resto d’Italia, comprese le Venezie. Elevatissime potrebbero essere le temperature in Emilia-Romagna.

Una nuova ondata di caldo quindi si potrebbe avere dopo il brevissimo break estivo che in altri tempi non avremo probabilmente nemmeno considerato più di tanto.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.