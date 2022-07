Più o meno sapete quasi tutto del caldo che farà, che presumibilmente sino a giovedì, forse anche venerdì al Sud e la Sicilia, ci investirà. Ci saranno, nel frattempo, anche temperature così elevate che in varie località italiane si potrebbero anche sfiorare i record storici di luglio, che sono già di per sé molto elevati.

Perciò, l’eventualità di avere temperature record è modesta, anche se ormai niente più su questo tema ci sorprende.

Ebbene, tra meno di una settimana potrebbe interverrà probabilmente una massa d’aria dal Nord Europa, di lontana origine artica. Un vortice ciclonico in quota dovrebbe traghettare aria decisamente più fresca verso l’Italia, associata a parecchia instabilità atmosferica con numerosi temporali.

Si consoliderebbe la tesi che vedrebbe il vortice ciclonico scendere con il suo minimo nei Balcani, e investire praticamente tutta Italia con correnti settentrionali instabilità.

Queste transitando su terre emerse ormai surriscaldate, reduci di una recentissima evento di onda di calore (quella che inizia questo fine settimana), darebbero origine a imponenti sistemi convettivi, con temporali che potrebbero interessare le regioni alpine, prealpine, gran parte della Val Padana, soprattutto, così parrebbe, il settore centro orientale, per poi dirigersi verso tutto il settore adriatico e l’Appennino, sconfinando probabilmente ancor più ad ovest, verso le coste tirreniche, persino la Sardegna.

Sulla base di dati ad alta risoluzione quali quelli del Centro Meteo Europeo sarebbe coinvolta anche la Sicilia. Ed ecco che si rischia di avere dei localizzati forti nubifragi in molte aree d’Italia

Un consistente rischio dei maggiori temporali sarà quello di avere grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni. Ormai tal fenomeno si sta presentando con sempre maggior frequenza, a fronte di una situazione meteo siccitosa, che vede pochi eventi temporaleschi.

Per intenderci, la percentuale di temporali con grandine è molto superiore alla media, e spesso vediamo grandinate rilevanti, o con grossi chicchi di grandine.

E con questo gran frastuono che verrà nel finire della settimana, ecco che si potrebbe avere un considerevole abbassamento della temperatura, anche di 15°C in alcune località, mentre sarà ben più scarso probabilmente nel Nord Ovest italiano. Ma attendiamo conferme per i dettagli.

A questo punto avremo un arretramento considerevole dell’anticiclone africano che potrebbe starsene distante da noi diversi giorni. Però, siccome le caratteristiche di questa estate è quella di avere l’anticiclone africano molto attivo, potrebbe poi tornare a visitarci con altre ondate di calore, sempre che non assuma importanza più a lungo l’Anticiclone delle Azzorre in prossimità, che già si porterà nei prossimi giorni sull’Europa occidentale, e a questo punto potremmo avere un periodo con minor tasso di umidità e temperature nella norma, se non anche sotto la media del periodo.

Per molti questo sarebbe un vero sollievo dopo tanta sofferenza per il caldo di questa prima parte dell’Estate.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.