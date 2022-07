L’anticiclone africano tenderà perde forza, avremo l’influenza di Vortice d’aria fredda in quota che scorrerà verso i Balcani, ma che darà temporali e piogge su varie località della Penisola, con anche potenti cadute di grandine, nubifragi localizzati, colpi di vento. Ciò soprattutto sul settore orientale italiano, l’area appenninica con possibile estensione degli effetti al Lazio, la Campania e la Calabria ed il nord della Sicilia.

Appare scarsa la possibilità di avere temporali sul Nord-Ovest italiano, mentre non si dovrebbero verificare fenomeni significativi in Sardegna.

La durata del refrigerio sarà maggiore nell’Italia orientale, mentre nella parte occidentale e la Sardegna già da martedì si passerà all’aria rovente africana.

L’evoluzione meteo a medio e lungo termine sarà caratterizzata da una forte ondata di calore che è tutta da delineare, al momento. Essa potrebbe essere di forte intensità, e ciò sia osservando il modello matematico europeo che quello americano. Entrambi, però identificano l’evento meteo con modalità e tempi differenti.

Quindi, avremo di nuovo il gran caldo dopo il refrigerio, e stavolta giungerà a seguito di una lunghissima ed estenuante ondata di caldo appena interrotta da aria meno calda; pertanto, sulla base di analisi e proiezioni meteo, potrebbero esserci picchi di temperatura tali da superare quelli raggiunti durante il luglio 2003, anno in cui l’Italia e l’Europa sperimentarono quel cambiamento meteo climatico delle stagioni estive che poi è stato caratterizzati dalla sempre più costante e duratura presenza dell’anticiclone africano.

La durata dell’ondata di caldo è incerta, il Centro Meteo Europeo la ritarda, ma poi la protrae sino a fine mese, mentre il NCPEP la prospetta anteriormente, dopo metà della settimana prossima, ma la vedrebbe verso il termine alcuni giorni prima di ECMWF (Centro Meteo Europeo). Ma in una visione d’insieme, entrambi i Centri Meteo la prospettano con una discreta probabilità intensa, e della durata di circa una settimana, forse anche dieci giorni.

Ma nel frattempo prevarrà una situazione meteo poco o per niente piovosa, aggravando la siccità in Italia, anche per le temperature elevate che favoriranno una maggiore evaporazione. L’unica possibilità di pioggia appare relegata a fenomeni temporaleschi sporadici nel tempo e come distribuzione.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.