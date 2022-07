L’Italia è travolta da un’ondata di calore, ancora una volta la temperatura sta raggiungendo valori molto sopra la media. In alcune località si raggiungono ancora una volta temperature prossime a quelle record storico del mese di luglio, un po’ come era accaduto a giugno.

Il refrigerio si manifesterà cominciando da mercoledì quando aria più fresca giungerà dal Nord Europa, e la temperatura tenderà a scendere velocemente su quasi tutta Italia. Ila diminuzione della temperatura sarà inferiore nel Nord-Ovest d’Italia, ma altrove calerà incipientemente. La durata dell’evento meteo sarà di alcuni giorni.

Un vortice ciclonico in quota sospingerà aria più fresca verso l’Italia, e darà luogo a instabilità atmosferica con temporali distribuiti a macchia di leopardo, probabilmente più frequenti tra le regioni settentrionali, ma soprattutto quelle orientali, l’Appennino e le regioni adriatiche. Saranno interessati anche il Sud Italia e molto probabilmente la Sicilia.

Sulla base di dati del Centro Meteo Europeo da luogo a fenomeni di forte intensità, con anche dei localizzati nubifragi in talune aree d’Italia. A nostro avviso si ripeterà anche la possibilità di avere grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni.

Ebbene, dopo questa sorta riduzione di forza dell’Anticiclone Africano in Italia, ben presto riprenderà forza, e la temperatura tornerà ad aumentare cancellando gli effetti del refrigerio. Tuttavia, forse per circa una settimana, quindi nel periodo 7-12 Luglio non dovremmo avere temperature eccessivamente elevate, ma solo sopra la media, cosa a cui ormai siamo abituati.

Però, l’Anticiclone Africano ci darà entro metà mese numerose altre giornate di caldo importante. Ora come ora, stimare la sua intensità non è possibile con buona affidabilità, nemmeno la durata del periodo dal caldo meno intenso.

Si parla del ritorno dell’Alta Pressione delle Azzorre sull’Italia, ma è errato totalmente, bensì l’Anticiclone delle Azzorre, adagiandosi alle coste occidentali europee avrà una influenza sull’Italia, in quanto spingendosi verso nord, favorirà una discesa di aria più fresca. Ma il periodo 7-12 Luglio non sarà sotto la sua influenza.

L’Anticiclone delle Azzorre ci avrebbe portato temperature nella media, e poi non avrebbe lasciato un tal strapotere all’Alta Pressione Africana. La normalità climatica estiva è tutt’altra cosa.

Forse, ma siamo su un terreno minato da previsioni che hanno una scarsa affidabilità, un più marcato stravolgimento si realizzerà verso il finire del mese, con un’altra discesa di aria fresca da nord, che avvierebbe un periodo che potrebbe essere meno caldo, ma ovviamente sono necessarie conferme.

L’incertezza previsionale nel meteo a così lungo termine è d’obbligo, anche se abbiamo osservato che l’evoluzione del tempo segue dei cicli che tendono a ripersi. Perciò questa tesi, per altro mostrata anche dal Centro Meteo Europeo, potrebbe divenire credibile più avanti.

Ma lo ribadiamo, le stagioni estive di un tempo non sono quelle che viviamo, nemmeno quel frammento di giorni meno caldi che avremo.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.