Fa caldo, e farà proseguirà anche nei prossimi giorni. La calura tenderà ad espandersi laddove ancora attualmente ci sono temperature quasi nella media. E facciamo riferimento al settore centro-meridionale adriatico, le coste della Sicilia e parte del Sud Italia. Qui la temperatura tenderà a salire sensibilmente, e nelle zone interne molto facilmente si potranno raggiungere, se non superare anche 40 °C.

L’evoluzione meteo appare improntata verso un cambiamento molto modesto su parte delle regioni settentrionali, dove a partire da questo fine settimana inizierà ad affluire, a tratti, aria instabile che potrebbe dar luogo a temporali soprattutto nella fascia alpina e prealpina. I fenomeni potrebbero assumere anche forte intensità e accompagnati anche da grandine.

In tutta Italia avremo fine settimana con temperature sensibilmente superiori alla media, compatibili con una forte ondata di calore. Ma la calura proseguirà anche la settimana prossima.

Nelle regioni settentrionali, come esposto dal bollettino meteo a breve termine, la temperatura potrebbe temporaneamente scendere, per poi presentare un nuovo picco verso l’alto. Tutto ciò perché ci saranno delle oscillazioni nella circolazione atmosferica che andranno a influenzare la forza dell’anticiclone africano, e quindi si manifesteranno sbalzi modesti della temperatura. In montagna, laddove si potrà beneficiare di qualche temporale, la temperatura scenderà temporaneamente, e per qualche ora si potrà usufruire di un refrigerio particolarmente piacevole.

Il meteo a più lungo termine sembra essere un po’ più incerto, in quanto si andrà accentuando quella sorta di conflitto tra le correnti oceaniche che scorreranno nell’Europa centrale e la Francia, con l’anticiclone africano che si è impadronito di tutto il Mar Mediterraneo.

Tale situazione tenderà a generare una linea di confluenza che si avvicinerà all’arco alpino, e che temporaneamente potrebbe anche superarlo. Tale linea di confluenza sarà foriera di instabilità atmosferica e di temporali, che a contatto con il caldo estremo che ci troviamo nelle regioni settentrionali, innescherà fenomeni anche di forte intensità.

In tutto il periodo di previsione, e parliamo di una proiezione nelle due settimane, non vediamo sostanziali variazioni della temperatura, bensì, come detto, un aumento di frequenza dell’attività temporalesca alpina e prealpina, che forse andrà espandersi anche più a sud, interessando soprattutto le alte pianure e poi la pianura veneto-friulana.

Per concludere, anche primi giorni di Agosto dovrebbero trascorrere con quello che chiamavamo solleone, anche se dovrebbe essere meno rovente rispetto alle temperature che stiamo vedendo, e che gradualmente andranno a investire anche il Sud Italia e la Sicilia.

Le alte temperature del Mar Mediterraneo rilasceranno altra umidità nell’aria, facilitando un incremento del tasso di umidità su tutte le coste, così che il caldo divenuto afoso, peggiorerà. In alcune località abbiamo osservato la formazione di nebbie notturne marittime verso località costiere, che si diradano al primo levare del sole. Tutto ciò non farà altro che accentuare la condizione meteo di afa.

Però, più avanti nei giorni, la linea di confluenza temporalesca oltralpe, varcherà le Alpi, e i temporali saranno più frequenti, abbassando la temperatura media nel Nord del nostro Paese, riducendo gradualmente poi anche quella nel resto d’Italia.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.