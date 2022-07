L’Italia in piena ondata di calore, la temperatura sta raggiungendo valori sensibilmente sopra la media. In alcune località entro lunedì, se non martedì si raggiungeranno persino temperature prossime a quelle record del mese di luglio, bissando quindi l’eccezionalità di caldo vista a giugno.

Il refrigerio invece è stato anticipato, e a partire da mercoledì aria più fresca giungerà da nord, e la temperatura comincerà a scendere rapidamente su tutta Italia. Il calo termico sarà inferiore probabilmente nel Nord-Ovest, ma altrove la temperatura calerà incipientemente

Un vortice ciclonico in quota spingerà aria decisamente più fresca verso l’Italia, e genererà instabilità atmosferica con temporali distribuiti a macchia di leopardo, probabilmente più frequenti tra le regioni settentrionali, l’Appennino e le regioni adriatiche.

Sulla base di dati ad alta risoluzione quali quelli del Centro Meteo Europeo l’instabilità atmosferica potrebbe espandersi anche a parte della Sicilia, e forse nelle zone interne della Sardegna. Durante l’evento meteo che la possibilità di avere dei localizzati forti nubifragi in talune aree d’Italia.

Si ripeterà anche la possibilità di avere grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni. Ormai questo fenomeno si sta presentando con sempre maggior frequenza a fronte di pochi eventi temporaleschi. Per meglio intenderci, la percentuale di temporali con grandine è molto superiore alla media e spesso vediamo grandinate rilevanti, o con grossi chicchi di grandine.

Ebbene, dopo questa sorta di disfatta dell’Anticiclone Africano si pensava, sulla base di modelli matematici di previsione, ci potesse essere una svolta quantomeno della durata di alcuni giorni, forse anche una settimana. Ma niente di questo, in quanto l’Anticiclone Africano prenderà subito dopo forza verso l’Italia, e la temperatura comincerà ad aumentare incipientemente stavolta, cancellando gli effetti del refrigerio entro il finire della settimana che inizia.

Purtroppo, viviamo in una situazione molto caotica, che peraltro si sta accentuando in quanto nelle regioni artiche si stanno spostando masse d’aria, e queste tenderanno più avanti, probabilmente dopo la seconda decade del mese, a spingersi più frequentemente verso l’Europa, disturbando lo strapotere dell’Anticiclone Africano, ma anche dell’Anticiclone delle Azzorre che si sta per distendersi in questi giorni lungo i meridiani in Atlantico orientale, adagiandosi sulle coste occidentali dell’Europa. Ed è l’Anticiclone delle Azzorre che favorirà la discesa di aria fredda in quota fino nel cuore del Mar Mediterraneo e quindi Italia da metà della settimana che inizia.

Però, l’incombenza dell’Anticiclone Africano ci darà nuovamente altre giornate di caldo veramente importante probabilmente a partire da poco più di una settimana ad oggi. Un vero stravolgimento rispetto a quanto abbiamo detto nel precedente appuntamento del bollettino meteo con validità 15 giorni. Però, come abbiamo detto prima, dopo l’ennesima ulteriore ondata di calore, probabilmente nella seconda decade le condizioni meteo climatiche cambieranno di nuovo, avviando un periodo che potrebbe essere meno caldo, ma ovviamente sono necessarie conferme.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.