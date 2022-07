Le proiezioni meteo climatiche per le prossime due settimane propongono condizioni di caldo molto intenso. Il picco massimo di ondata di caldo porterà pesanti anomalie della temperatura su tutta Italia, ma ancora una volta, maggiori nel Nord, in quanto la nuova bolla rovente si espanderà dalla Spagna verso la Francia e la Germania, dove la temperatura tornerà a raggiungere i 40°C.

I 40°C potrebbero essere toccati anche al Nord Italia entro il 10 Agosto, dopo di che per il Nord Italia, matureranno i tempi per una rottura della stagione estiva, ma non la fine dell’Estate. Un cambiamento più incisivo si potrebbe avere nella terza decade di Agosto.

I principali modelli matematici, quello americano e l’europeo propongono la rottura della stagione estiva, con una seria escalation temporalesca per le regioni settentrionali italiane e parte di quelle del Centro, con una regressione dell’anticiclone africano. Questo per la settimana di Ferragosto.

Quindi, anche con una diminuzione della temperatura. Ma sarà così? Ora come ora ogni cambiamento di rotta dal caldo africano necessita di ampie conferme, perché l’evento meteo sarebbe non tanto la classica rottura dell’estate italiana, ma anche lo sblocco di una situazione atmosferica di ampia scala che ha visto una sensibile riduzione del numero di perturbazioni atlantiche sull’Europa occidentale e l’Italia, da cui ne è conseguita una drammatica e lunga siccità.

Il cambiamento riguarderebbe anche la possibilità di avere precipitazioni, che sarebbero soprattutto a carattere temporalesco, vista la stagione. Ma addirittura, si iniziano a osservare a tal proposito, dei miglioramenti considerevoli, con pioggia in Agosto sopra media.

Per giustificare l’avvio di un buon periodo per lenire la siccità, si dovrebbero avere precipitazioni ricorrenti, e questo emerge nel lunghissimo termine, nel dopo Ferragosto, che affrontiamo in ambito di proiezioni stagionali.

Ma ci sarebbero anche delle complicazioni: in particolare il modello matematico europeo ci mostra una tal saccatura che affonderebbe dopo Ferragosto sino al Mediterraneo occidentale. Questa favorirebbe piogge molto intense nel Nord Italia, ma anche una folata d’aria eccezionalmente rovente verso la Sardegna, il Centro Sud e la Sicilia.

Tale scenario, se confermato, potrebbe arrecare temperature altissime nelle aree interessate dal caldo, e qui parliamo di picchi anche di 45°C, se non oltre per talune aree. Poi anche il rischio di piogge ingenti nell’area prealpina e alpina, e qui ci sarebbe da scrivere in merito a eventuali dissesti idrogeologici. Ma andiamo preferiamo considerare questa previsione una ipotesi, che seppur supportata dalla scienza dei modelli matematici, necessita di avere conferma.

Insomma, all’orizzonte appare una possibile uscita di scena della situazione di blocco che ci portiamo avanti da mesi, e che ha determinato gravissime siccità, ondate di caldo, e l’autunno meteorologico potrebbe finalmente iniziare il 1° settembre su una via meno anomala.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.