Roma condizioni meteo avverse durante la notte, con un fortissimo temporale come non si ricordava tempo. È stata soprattutto la tempesta elettrica associata alla manifestazione temporalesca a essere straordinaria, con centinaia e centinaia di fulmini che hanno illuminato a giorno per quasi due ore l’area della capitale.

Il temporale di forte intensità ha ci innescato l’accensione di numerosi antifurti di auto e abitazioni. Le raffiche di vento hanno abbattuto anche diversi alberi, avendo raggiunto localmente anche oltre 100 km/h, polverizzando la pioggia che si riversava in città. Ad abbattersi su Roma è stato il noto downburst, la raffica di vento generata dai violenti temporali.

Nella capitale di pioggia è non caduta alla fine tanta, qualche stazione meteo ha superato i 20 mm per un temporale che si è abbattuto per circa un’oretta. Temporale che ha ridotto sensibilmente la temperatura, dopo tanti giorni di caldo rovente, con la capitale che subito nel centro città temperature superiori ai 41 °C.

Adesso per alcuni giorni Roma vivrà un clima più accettabile soprattutto per effetto di un abbassamento del tasso di umidità, in attesa, a quanto pare, di una nuova ondata di calore durante la prossima settimana.