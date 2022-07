Anche a Napoli come Roma condizioni meteo notturne influenzate dal forte temporale che giunto da nord-ovest. Ma è stata tutta la provincia di Napoli, e praticamente tutta la Campania ad esserne coinvolta.

Il temporale ha manifestato un’eccezionale quantità di fulmini e lampi nel cielo, da illuminare a giorno la città partenopea. Nel frattempo, un tuono infinito accompagnato il fenomeno meteo insolito. Raffiche di vento violentissime hanno scosso la città, con picchi prossimi ai 100 km/h. Il vento ha buttato giù vari alberi, rami.

Il vento del temporale è noto come downburst, e in italiano non esiste un termine equivalente.

La pioggia è stata a tratti intensa, polverizzata dal vento furioso. Ma alla fin fine la città non è stata investita da grosse precipitazioni. In alcuni quartieri è caduta anche una modesta grandinata.

Il temporale di forte intensità era associato ad una linea di sviluppo temporalesco che si è originata sull’alto Adriatico, e che ha attraversato tutto il settore tirrenico, compresa la Toscana e poi il Lazio. Giunta in Campania è stata alimentata dal Mar Tirreno che raggiunge temperature molto superiori alla media.

Stamattina le condizioni meteo sono migliorate, e soprattutto c’è un calo sensibile del tasso di umidità. La temperatura è diminuita, e per qualche giorno il caldo estivo sarà nella norma a Napoli e in Campania, in attesa di una probabile nuova ondata di caldo la prossima settimana.